La tecnica dell' abbraccio sul lungomare | così un 90enne è stato derubato della collanina d' oro da una ragazza

Un uomo di 90 anni è stato derubato della collanina d'oro sulla passeggiata lungomare. Una ragazza si è avvicinata con un atteggiamento amichevole, scambiando saluti e conversazioni brevi. Quando ha deciso di andarsene, ha sottratto la collana all’anziano. La tecnica utilizzata prevede un approccio cordiale seguito dal furto al momento della partenza. La vicenda si è verificata in un’area pubblica frequentata da passeggianti.

Una tecnica collaudata. Convenevoli, saluti, una conversazione estemporanea e poi al momento di andar via scatta il furto. Ad agire una giovane che ha raggirato un 90enne con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. I fatti sono accaduti ad Anzio sul lungomare.Tutto è accaduto nel giro di pochi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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