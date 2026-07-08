dentro hypersail la barca con cui ferrari vuole reinventare la vela

Ferrari ha presentato Hypersail, una barca che viene definita un laboratorio di innovazione piuttosto che un'imbarcazione tradizionale. Il progetto rappresenta un nuovo approccio nel settore della vela, con un focus sulla sperimentazione e l'uso di tecnologie avanzate. La presentazione è stata effettuata da un rappresentante dell'azienda, che ha sottolineato l'aspetto innovativo e sperimentale di questa iniziativa. La barca si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il metodo di sviluppo adottato.

«Non è una barca, è un laboratorio di innovazione». Così Benedetto Vigna CEO di Ferrari ha aperto il suo intervento nella presentazione tecnica di Ferrari Hypersail, il più sorprendente progetto che il Cavallino sta portando avanti negli ultimi anni. Tra i viali della fabbrica di Maranello si fanno sentire i 40 gradi di un'estate anomala, noi siamo qui per scoprire qualcosa in più sulla barca con cui Ferrari ha deciso di sfidare i record mondiali oceanici e anche le regole della fisica. Da quando è stato presentato il Ferrari Hypersail, dopo mesi di lavori top secret, moltissimi fan del Cavallino e della vela si sono chiesti perché Ferrari si sta costruendo una barca mai vista prima. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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