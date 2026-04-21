Ferrari Hypersail la vela diventa tecnologia e design

Ferrari presenta Hypersail, una vela che unisce tecnologia e design. L'azienda ha trasferito il suo stile progettuale dalla produzione automobilistica al settore nautico, presentando un'imbarcazione innovativa durante un evento a Milano. La vela integra soluzioni tecnologiche avanzate e un'estetica curata, riflettendo l'approccio distintivo del marchio. La presentazione ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, sottolineando l'ingresso del brand nel mondo della nautica di lusso.

Ferrari porta il proprio linguaggio progettuale dalla strada al mare. In occasione della Milano Design Week, la casa di Maranello ha svelato la livrea di Hypersail, un monoscafo oceanico volante di 100 piedi che rappresenta una nuova frontiera della navigazione offshore, dove design, innovazione e performance convergono in un unico progetto. Hypersail nasce come piattaforma di open innovation, un laboratorio in cui competenze diverse si incontrano per ridefinire i limiti della progettazione nautica. Il progetto è il risultato del lavoro congiunto del Tech Team Ferrar i, guidato da Matteo Lanzavecchia e Marco Guglielmo Ribigini, del Ferrari Design Studio diretto da Flavio Manzoni e dell’architetto navale Guillaume Verdier.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ferrari Hypersail, la vela diventa tecnologia e design Notizie correlate Leggi anche: Ferrari lancia Hypersail, il suo monoscafo oceanico: tecnologia estrema per la nuova sfida sul mare Vela, il team principal Giovanni Soldini lascia a sorpresa il progetto Ferrari Hypersail. Voltolini nuovo project leaderGiovanni Soldini, lo skipper italiano più titolato nelle regate oceaniche, esce improvvisamente dall’ambizioso progetto Ferrari Hypersail. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il 24 aprile al Politecnico di Milano, il team del Cavallino Rampante racconta Ferrari Hypersail; VIDEO – Processo al SailGP, ecco il Voltolini pensiero: Su Ferrari vi dico che…; Philip Morris collabora con Ferrari per un progetto di vela oceanica; Vela e nicotina. Ferrari Hypersail, la vela diventa tecnologia e designFerrari porta il proprio linguaggio progettuale dalla strada al mare. In occasione della Milano Design Week, la casa di Maranello ha svelato la livrea di Hypersail, un monoscafo oceanico volante di ... ilgiornale.it Ferrari svela la livrea di HypersailFerrari Hypersail, in occasione della Milano Design Week, presenta la livrea del monoscafo oceanico volante di 100 piedi: innovazione, aerodinamica e ricerca progettuale definiscono una nuova frontier ... sportmediaset.mediaset.it La Ferrari presenta il monoscafo Hypersail da 100 piedi, la nuova frontiera nella navigazione oceanica x.com | Ferrari Hypersail Alla Milano Design Week 2026, Ferrari ha presentato la livrea ufficiale e le caratteristiche tecniche di Hypersail: il futuristico monoscafo foiling di 100 piedi (30 m), realizzato in collaborazione tra il Tech Team Ferrari, il Ferrari Design Studio e - facebook.com facebook