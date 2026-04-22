Ferrari Hypersail debutto alla Milano Design Week | la vela incontra il Mondo del Cavallino

Durante la Milano Design Week è stata presentata Ferrari Hypersail, un monoscafo oceanico volante caratterizzato da una livrea innovativa. La barca combina elementi di design e tecnologia, puntando a nuove possibilità di navigazione. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, evidenziando il legame tra il mondo della vela e il marchio Ferrari. La barca rappresenta una novità nel settore nautico, con prestazioni e caratteristiche all’avanguardia.

Presentata la livrea del monoscafo oceanico volante: design, tecnologia e performance per una nuova frontiera della navigazione La Ferrarisi lancia nel mondo della vela oceanica. Presentato oggi, in occasione della Milano Design week, il monoscafo Hypersail. Si tratta di un progetto rivoluzionario che segna l’ingresso del marchio di Maranello in un nuovo settore dello sport a livello professionistico. Il monoscafo volante di ben 100 piedidi lunghezza unisce innovazione e tecnologica, ricerca ingegneristica e identità stilistica in un’unica visione. Hypersail nasce come una piattaforma di open innovation, in cui diverse competenze si fondono insieme per ridefinire i limiti della navigazione off-shore.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ferrari Hypersail, debutto alla Milano Design Week: la vela incontra il Mondo del Cavallino Notizie correlate Ferrari svela la livrea di Hypersail alla Milano Design WeekFerrari Hypersail, in occasione della Milano Design Week, presenta la livrea del monoscafo oceanico volante di 100 piedi: innovazione, aerodinamica e... Leggi anche: Ferrari Hypersail, la vela diventa tecnologia e design Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ferrari Hypersail, ecco la livrea del monoscafo oceanico del Cavallino; Hypersail Ferrari: la livrea Giallo Fly; Ferrari Hypersail, svelata a Milano la livrea del monoscafo full foiling; Ferrari Hypersail, da Maranello uno straordinario monoscafo volante. Ferrari Hypersail, la livrea del monoscafo oceanico debutta alla Milano Design WeekLeggi su Sky TG24 l'articolo Ferrari Hypersail, la livrea del monoscafo oceanico debutta alla Milano Design Week ... tg24.sky.it Ferrari Hypersail: la Sfida offshore del Cavallino RampanteSvelata alla Milano Design Week la livrea del nuovo monoscafo oceanico. Il Ferrari Design Studio esporta sull'acqua il DNA di Maranello, tra il leggendario Giallo Fly e l'ingegneria dei foil ... lautomobile.aci.it Voltolini: “Con Ferrari Hypersail spostiamo i limiti del possibile” x.com Ferrari svolta nautica, presentato il monoscafo volante Hypersail - facebook.com facebook