Rumer Willis ha condiviso un ricordo legato al padre, Bruce Willis, che soffre di demenza. Ha detto di essere grata che la nipotina Louetta abbia potuto conoscerlo. Un’immagine che ha descritto è quella del volto di Bruce Willis che si apre in un sorriso quando la bambina entra nella stanza.

C’è un fermo immagine che Rumer Willis non ha bisogno di mostrare per farcelo vedere: il viso di Bruce Willis, 71 anni, che si apre in un sorriso quando la nipotina Louetta entra nella stanza. È questa istantanea che la figlia maggiore del divo porta nel cuore, nonostante la demenza frontotemporale stia portando via, giorno dopo giorno, pezzi dell’uomo che è stato. Ospite del podcast The Inside Edit della stylist Maeve Reilly, Rumer, 37 anni, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, ha parlato della malattia del padre, del legame speciale tra il nonno e la nipotina di 3 anni, e di come una famiglia allargata – ex mogli, sorelle, generi, nuovi compagni – abbia scelto di restare unita invece di sgretolarsi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rumer Willis parla del padre Bruce Willis, malato di demenza, e della nipotina Louetta: «Sono grata che mia figlia abbia potuto conoscerlo»

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