Jasmine Paolini ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon, dopo aver battuto in tre set Alex Eala. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-3, 4-6, 6-2. La tennista italiana si è imposta nel terzo set e prosegue la corsa nel torneo. Paolini ha commentato che il 2026 è stato un anno difficile, ma si sente sulla strada giusta.

"Il 2026 è stato un anno duro, ma sono sulla strada giusta", le parole dell'azzurra LONDRA (INGHILTERRA) - Jasmine Paolini vola ai quarti di finale di Wimbledon. Sul Centrale dell'All England Club, l'azzurra numero 17 del ranking e testa di serie numero 13 del tabellone femminile supera la filippina Alex Eala in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e 22 minuti di gioco. Al prossimo turno, l'azzurra se la vedrà con l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking femminile e 12 del seeding, che ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger (102 Wta) con un doppio 6-4. "Il 2026 è stato un anno duro con momenti difficili, ma ho continuato a lavorare con il mio team. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

© Ilgiornaleditalia.it - Jasmine Paolini ai quarti di Wimbledon, battuta in tre set Alex Eala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jasmine Paolini v Leolia Jeanjean Full Match | United Cup 2026 Group C

Notizie e thread social correlati

IL SORRISO DI JASMINE! Paolini ritrova se stessa, batte Eala in 3 set e torna ai quarti a Wimbledon!Jasmine Paolini ha vinto il match contro Alexandra Eala in tre set, con i punteggi di 6-4, 4-6 e 6-3, dopo due ore e ventidue minuti di gioco.

Chi è Alex Eala, l’eroina delle Filippine che affronterà Jasmine Paolini a WimbledonNegli ottavi di finale di Wimbledon 2026, Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, affronterà la filippina Alexandra Eala, numero 29.

Temi più discussi: Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con le eliminazioni di Swiatek e Rybakina: fuori detentrice e tds n.2!; Wimbledon, doppio: forfait di Errani e Paolini; Cobolli in cerca di rivincite, Paolini di conferme: il programma del lunedì a Wimbledon; Oggi Paolini-Eala, ottavi Wimbledon: orario e dove vederla in tv.

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L'azzurra ha superato in tre set Alexandra Eala col punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. #ANSA ow.ly/ekHA50ZkHYk x.com

Alex Eala non riesce a completare una rimonta contro Jasmine Paolini nel primo set del loro match degli ottavi di finale, perdendo 4-6. reddit

Cobolli supera De Minaur in tre set (7-5, 7-6, 6-3), vola ai quarti, esulta come Cr7 e chiede: Qualcuno mi presta casa?. Jasmine Paolini batte EalaOggi si chiudono gli ottavi di finale a Wimbledon, con l'Italia che è rappresentata da 4 tennisti pronti a scendere in campo per giocarsi l'accesso ai quarti. Nel ... ilmessaggero.it

Paolini, è tornata la magia. Batte Eala e si emoziona per Federer in tribuna: Sei il mio idoloJasmine si impone in tre set sulla filippina in due ore e 21 minuti e torna ai quarti per la seconda volta in carriera. Ora trova Kostyuk ... msn.com