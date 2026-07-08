delitto stabile il marito capace di intendere e di volere

Il 16 aprile 2025, un uomo ha ucciso la moglie a coltellate. La criminologa incaricata ha depositato una perizia che conferma come l’uomo fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento del delitto. La consulente ha analizzato le condizioni psichiche dell’indagato, escludendo eventuali incapacità mentali. La decisione si basa su approfondimenti clinici e testimoni raccolti durante le indagini.

Secondo la perizia depositata dalla criminologa Stefania Zeroli, consulente nominata dalla Corte d’Assise, Vincenzo Gerardi (nella foto) era pienamente capace di intendere e di volere quando, il 16 aprile 2025, uccise a coltellate la moglie Teresa Stabile. La relazione tecnica smonta la linea difensiva che puntava sull’incapacità di intendere e di volere dell’imputato. Per la criminologa, infatti, "è scorretto attribuire alla malattia mentale ciò che appartiene alla responsabilità dell’uomo". Il delitto, dunque, non sarebbe stato il risultato di un improvviso crollo psichico, ma l’epilogo di un lungo e complesso percorso relazionale maturato nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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