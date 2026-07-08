Delitto Garlasco indagato l’ex carabiniere Gennaro Cassese
L’ex carabiniere in pensione è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni a un pubblico ministero. La notizia riguarda il procedimento legato al delitto di Garlasco. I pubblici ministeri di Pavia hanno aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle dichiarazioni contestate o su eventuali sviluppi dell’indagine.
I pubblici ministeri di Pavia hanno iscritto nel registro degli indagati l’ex carabiniere oggi in pensione Gennaro Cassese. L’accusa? False dichiarazioni al pm. Un anno fa Cassese – che 19 anni fa comandava la Compagnia dei carabinieri di Vigevano – venne sentito come testimone nel fascicolo che accusa Andrea Sempio, l’amico storico del fratello di Chiara Poggi, di averla uccisa dopo un rifiuto a un approccio sessuale. Secondo il procuratore aggiunto Stefano Civardi, che lo interroga, Cassese è reticente e vuole capire perché. Troppi “non ricordo” a ogni domanda che gli pone il magistrato. Al centro il verbale del 4 ottobre 2008, due mesi dopo l’omicidio di Chiara. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Garlasco, indagato l'ex comandante dei carabinieri Gennaro Cassese
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