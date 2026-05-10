Garlasco indagato l’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese

Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, si segnala un nuovo sviluppo con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese. Secondo quanto si è appreso, l’indagine si concentra su alcuni aspetti ancora da chiarire legati alle attività svolte dall’ufficiale durante le indagini. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, che hanno avviato verifiche per approfondire il ruolo di Cassese nel procedimento giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ci sarebbe un nuovo colpo di scena nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Gennaro Cassese, ex capitano dei carabinieri che coordinò gran parte delle indagini dopo l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di “false informazioni ai pubblici ministeri”. Cassese, oggi 62enne e in pensione con il grado di colonnello, all’epoca guidava la compagnia dei carabinieri di Vigevano e seguì personalmente numerosi interrogatori, compresi quelli del 4 ottobre 2008 agli amici di Marco Poggi, fratello della vittima. Al centro della nuova contestazione ci sarebbero alcune anomalie nei verbali relativi all’interrogatorio di Andrea Sempio, oggi nuovamente al centro delle indagini della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, indagato l’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GARLASCO Flash: Nuovo Indagato. Sono sorpreso... - garlasco delitto ultime notizie Notizie correlate Garlasco, ex capitano Carabinieri Cassese indagato per false dichiarazioni al pm: nei verbali del 2008 "anomalie e omissioni"Si allunga la lista degli indagati per la Procura di Pavia nel delitto di Garlasco: nel mirino, l'ex capitano dei Carabinieri di Vigevano Gennario... Garlasco, ex capitano Cassese indagato per "false informazioni al pm": aveva ascoltato amici di Marco PoggiL’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese, che nel 2007 guidava la compagnia di Vigevano e che coordinò parte delle indagini sull’omicidio di... Argomenti più discussi: Garlasco, l'ex capitano dei carabinieri Cassese che ascoltò gli amici di Marco Poggi indagato per false informazioni al pm; Garlasco, Cassese sorpreso dall'audio di Sempio su Chiara Poggi in auto: il riferimento alle tre telefonate; Garlasco, lo scontrino del parcheggio di Sempio torna al centro delle indagini; Garlasco, le prove nel dettaglio: cosa sono i bigliettini e le tracce citate dalla Procura.