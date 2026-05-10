Terremoto a Garlasco | indagato Gennaro Cassese

La Procura di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati una persona coinvolta nelle indagini sul delitto avvenuto a Garlasco. L'inchiesta, giunta alla sua seconda fase, approfondisce alcuni aspetti legati alla vicenda. Sono stati raccolti nuovi elementi e si attendono eventuali sviluppi nelle prossime settimane. La persona iscritta nel registro degli indagati è Gennaro Cassese, che risulta coinvolto nelle attività investigative in corso.

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Emergono nuovi sviluppi nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di false informazioni al pubblico ministero, l’ex comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese, oggi 62enne, che coordinò le prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Al centro delle verifiche ci sono presunte anomalie nei verbali redatti da Cassese il 4 ottobre 2008, quando ascoltò come persone informate sui fatti alcuni amici di Marco Poggi, tra cui il giovane Andrea Sempio, all’epoca 19enne e oggi indagato per l’omicidio.In quell’occasione Sempio consegnò lo “scontrino-alibi” del parcheggio di Vigevano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Terremoto a Garlasco: indagato Gennaro Cassese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GARLASCO Flash: Nuovo Indagato. Sono sorpreso... - garlasco delitto ultime notizie Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, indagato l’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese Garlasco, l'ex carabiniere Cassese indagato per false informazioni al pmEmergono nuovi sviluppi dall'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Argomenti più discussi: Terremoto a Garlasco: indagato Gennaro Cassese | Libero Quotidiano.it; Garlasco, Venditti indagato per corruzione: rumors, la settimana della svolta? | Libero Quotidiano.it; Andrea Sempio, lo scoop del Tg1 sulla fascia oraria dell'omicidio: la prova regina? | Libero Quotidiano.it; Garlasco, colpo di scena sulla traccia 33: Cosa c'è sotto l'impronta di Sempio | Libero Quotidiano.it.