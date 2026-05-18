La Procura FIGC apre un fascicolo per Thuram | la possibile pena per gli striscioni

La Procura FIGC ha avviato un'indagine in merito al comportamento di un calciatore durante la festa scudetto dell’Inter. Il fascicolo riguarda alcuni striscioni esposti durante l’evento, che potrebbero aver violato le norme sul comportamento in campo e fuori. La questione ha attirato l’attenzione generale, riaccendendo il dibattito sui limiti dello sfottò nel calcio italiano. L’indagine si inserisce in un quadro più ampio di controlli sulla condotta dei giocatori in occasioni pubbliche e festività sportive.

Non finisce qui il campionato di Marcus Thuram: la Procura FIGC ha aperto un fascicolo sul comportamento del calciatore nella festa scudetto dell’Inter Non è solo goliardia da derby dopo la vittoria dello scudetto, ma un caso che ha riacceso il dibattito sui limiti dello sfottò nel calcio italiano. La Procura Federale FIGC ha aperto un fascicolo a carico di Marcus Thuram per due striscioni esposti durante la parata scudetto dell’Inter. Il primo raffigurava un ratto su sfondo rossonero – mai riferimento fu più esplicito -, l’altro aveva impressa una frase sulle sconfitte nerazzurre negli scontri diretti in questa stagione: “I derby mettili nel cu*o!”. 🔗 Leggi su Sportface.it

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