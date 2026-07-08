La Procura della FIGC ha richiesto gli atti dell’indagine su Aurelio e Luigi De Laurentiis. La richiesta, secondo quanto riferito dall’ANSA, è stata avanzata dal capo Giuseppe Chiné ai magistrati di Bari. La richiesta segue le perquisizioni effettuate nelle sedi del Napoli, del Bari e della Filmauro. La procedura riguarda le indagini in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

La Procura della FIGC avrebbe richisto gli atti dell’indagine su Aurelio e Luigi De Laurentiis. Secondo quanto riferito dall’ANSA, il capo Giuseppe Chiné avrebbe avanzato la domanda ai magistrati di Bari dopo le perquisizioni nelle sedi del Napoli, del Bari e della Filmauro. De Laurentiis: false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. I due De Laurentiis sono indagati per reati che toccano direttamente la gestione della società barese. False comunicazioni sociali relative al bilancio 2024 del Bari e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di liquidazione giudiziale per insolvenza: questa l’accusa che pesa su Aurelio e suo figlio Luigi. La Procura di Bari ha avviato l’inchiesta dopo aver riscontrato irregolarità nella documentazione contabile e nelle procedure di gestione della squadra pugliese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis, la Procura della FIGC entra nell’inchiesta: la richiesta ufficiale

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