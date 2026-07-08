A luglio 2023, De Ketelaere ha segnato una doppietta contro gli Stati Uniti durante una partita internazionale, attirando l’attenzione del mercato. Poco prima, nel mese di agosto, ha scelto di trasferirsi all’Atalanta, dopo settimane di trattative. La decisione ha rappresentato un cambio di rotta nella sua carriera, che negli ultimi mesi ha visto crescere le sue quotazioni nel calcio europeo.

Le notti più importanti della sua vita, Charles De Ketelaere le ha trascorse negli Stati Uniti d’America. Perché lui fa solo le cose in grande. Negli Usa, nell’agosto 2023, ha maturato la decisione di dire sì all’Atalanta che lo corteggiava da settimane, imboccando una sliding door che gli ha svoltato la carriera. Negli Usa, tre anni più tardi, ha firmato una doppietta che ha trascinato il suo Belgio ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Battendo proprio i padroni di casa a stelle e strisce e dando un’altra svolta alla sua estate. Tra Los Angeles, dov’era in ritiro col Milan dopo una stagione da dimenticare, e Seattle, dove attendeva di giocare una gara sepolta sotto una valanga di polemiche politiche 30 ore prima del fischio d’inizio, il «Re Carlo» degli atalantini ha trovato due volte il guizzo vincente. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - De Ketelaere trascina il Belgio: doppietta agli Usa e il mercato si infiamma

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