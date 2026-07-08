Charles De Ketelaere ha commentato la sua doppietta contro gli Stati Uniti, definendola la miglior prestazione della sua carriera. Ha anche menzionato il contributo di Balogun, ritenendolo di aiuto durante la partita. Dopo la vittoria, i giocatori si sono riuniti negli spogliatoi del Lumen Field di Seattle, dove hanno celebrato la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale con la tradizionale “Trump Dance”. Ora, il team si prepara ad affrontare la Spagna.

Quando può finalmente guardare la Spagna all’orizzonte e mandare pure un bacino a Bergamo, sono appena finite le danze negli spogliatoi del Lumen Field di Seattle: anche Charles De Ketelaere, assieme ai compagni appena qualificati ai quarti del Mondiale, ha partecipato alla mitologica “Trump Dance”. Se l’è spassata a riprovare le mossette che sulle note dei Village People fa di solito il presidente americano, l’uomo della telefonata che ha spaccato il Mondiale, ma pure il principale alleato della nazionale belga. L’intervento di Trump pare aver ridestato dal torpore un’intera squadra, anche Charles in versione centravanti e fresco di una... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Ketelaere: "La mia doppietta agli USA è il top in carriera. La presenza di Balogun? Ci ha aiutato"

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