La doppietta di De Ketelaere regala al Belgio il meritato vantaggio nell’intervallo contro gli Stati Uniti dopo la saga di Balogun

2026-07-07 03:03:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Charles De Ketelaere ha segnato una doppietta nel primo tempo regalando al Belgio un vantaggio per 2-1 a metà tempo mentre gli Stati Uniti hanno faticato negli ottavi di finale della Coppa del Mondo nonostante la controversa tregua di Folarin Balogun. Balogun, espulso nella vittoria degli USA contro la Bosnia-Erzegovina ai sedicesimi, è stato autorizzato a giocare a Seattle, con la FIFA che ha sospeso la sua squalifica automatica per una partita di un anno. Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver chiamato il presidente della FIFA Gianni Infantino per chiedere una revisione dell’incidente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Stati Uniti, clamorosa decisione della FIFA che sospende la squalifica di Balogun: sarà disponibile contro il BelgioLa FIFA ha deciso di revocare la squalifica a un attaccante degli Stati Uniti, rendendolo disponibile per la partita contro il Belgio.

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Temi più discussi: Weston McKennie, il motore che sta spingendo gli Stati Uniti; Mondiali 2026, anche gli Usa volano agli ottavi. Pazza rimonta del Belgio col Senegal; Follia Stati Uniti-Belgio, 2 gol in 2 minuti: show ai Mondiali 2026; De Ketelaere firma la doppietta, gli Stati Uniti riusciranno a rientrare?.

DOMINIO FERRARI A SILVERSTONE Nel GP di Gran Bretagna arriva il trionfo di Charles Leclerc, che domina dall'inizio e si prende la sua nona vittoria in carriera, la prima dal GP degli Stati Uniti del 2024. Sfuma per pochissimo la doppietta rossa. Max Vers x.com

La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna: top-3 da sogno per l’Italia reddit

Al 45' Stati Uniti-Belgio 1-2: doppietta De Ketelaere, Tillman al 31'. Portogallo-Spagna 0-1Al 45' Stati Uniti-Belgio: 1-2 Partita subito vivace con ritmi alti e tanti duelli. Il Belgio passa in vantaggio al 9' grazie a De Ketelaere, che finalizza da pochi passi un'azione avviata da Trossard ... msn.com

Stati Uniti-Belgio, il risultato in diretta LIVEHaaland segna una doppietta al Brasile e raggiunge Messi e Mbappé in testa alla classifica marcatori di questo Mondiale con 7 reti. Kane insegue a quota 6, Oyarzabal a 4 con Dembelé insieme a Bellingh ... sport.sky.it