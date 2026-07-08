David vuole restare alla Juventus, ma Spalletti preferisce cederlo. Il tecnico ha un piano diverso e spera di vendere il canadese. La società sta lavorando per risolvere le questioni di uscita, tra cui quella del giocatore. La decisione finale non è ancora stata presa, ma la volontà di Spalletti di cederlo sembra prevalere. La trattativa è in corso, mentre il giocatore spinge per restare.

di Francesco Spagnolo David spinge per restare alla Juventus, ma Spalletti in questo momento sembra avere una idea diversa e spera nella sua cessione. In casa Juventus ci sono diverse questioni da risolvere in uscita e una di queste riguarda il canadese. Stando a La Gazzetta dello Sport, Jonathan David non ha alcuna intenzione di fare le valigie o di partire sconfitto. Nonostante i giudizi non propriamente entusiasmanti di Spalletti, la punta è pronta a lottare con le unghie e con i denti per guadagnarsi un posto al sole nella rosa della prossima stagione. Una volta terminate le ferie estive, il calciatore si presenterà al centro sportivo della Continassa con un focus nitido: far cambiare idea all’allenatore toscano e strappare una riconferma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David vuole restare alla Juve, ma Spalletti ha una idea diversa: il piano del tecnico per il canadese

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JUVE, CHIESA TORNA DI MODA SPALLETTI CHIEDE NOMI PESANTI, MIRETTI VALE 40 MILIONI

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