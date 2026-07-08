David vuole restare alla Juve ma Spalletti ha una idea diversa | il piano del canadese per convincere il tecnico

David insiste per restare alla Juventus, ma Spalletti preferirebbe cederlo. La società ha diverse questioni di mercato aperte e una di queste riguarda il futuro del canadese. Al momento, la volontà del tecnico non coincide con quella del giocatore, che cerca di convincerlo a lasciarlo in squadra. La trattativa tra le parti è ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali o decisioni definitive.

di Francesco Spagnolo David spinge per restare alla Juventus, ma Spalletti in questo momento sembra avere una idea diversa e spera nella sua cessione. In casa Juventus ci sono diverse questioni da risolvere in uscita e una di queste riguarda il canadese. Stando a La Gazzetta dello Sport, Jonathan David non ha alcuna intenzione di fare le valigie o di partire sconfitto. Nonostante i giudizi non propriamente entusiasmanti di Spalletti, la punta è pronta a lottare con le unghie e con i denti per guadagnarsi un posto al sole nella rosa della prossima stagione. Una volta terminate le ferie estive, il calciatore si presenterà al centro sportivo della Continassa con un focus nitido: far cambiare idea all’allenatore toscano e strappare una riconferma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Calciomercato Juventus, spunta la grana David: lui vuole restare ma Spalletti ha altre idee

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