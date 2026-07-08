Data center | il cuore della transizione digitale ed energetica

I data center sono considerati un elemento chiave nella transizione digitale e nella trasformazione energetica. Sono al centro degli sforzi per digitalizzare i sistemi economici più sviluppati e per rendere il settore energetico più sostenibile, resiliente e a basso impatto di carbonio. La loro importanza deriva dalla funzione di supporto alle infrastrutture digitali e dall’uso crescente di tecnologie che richiedono elevati livelli di potenza e capacità di elaborazione.

Nel quadro della corsa alla digitalizzazione dei sistemi economici più avanzati e della spinta generale per un sistema energetico più sostenibile resiliente e decarbonizzato, il nodo dei data center è strategico. Vista la crescente diffusione dell’ intelligenza artificiale nei moderni apparati tecnologici e la domanda in aumento di potenza di calcolo e spazio d’archiviazione cloud, i data center sono destinati a essere protagonisti di una crescente necessità di integrazione di rete, di forniture energetiche e di stabilità delle connessioni. Parimenti, attraverso la potenza di calcolo dei data center passerà anche lo sviluppo degli algoritmi che dovranno contribuire a governare e sviluppare una maggior capacità operativa nel moderno sistema energetico, sempre più decentralizzato e gestito da tecnologie moderne e di frontiera. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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14 maggio 2026, Informazione locale ed intelligenza artificiale maggio e,

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