Entro il 2030, nel Mezzogiorno sono previsti investimenti di 100 miliardi di euro, principalmente nelle rinnovabili. Lo stabilisce il Piano nazionale integrato energia e clima aggiornato nel 2024. La maggior parte delle risorse sarà destinata allo sviluppo di impianti e infrastrutture per l’energia pulita. Le risorse arriveranno da fondi pubblici e privati, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica nella regione.

Cento miliardi di investimenti nel Mezzogiorno entro il 2030, a partire dalle rinnovabili. È quanto prevede il PNIEC, il Piano nazionale integrato energia e clima, aggiornato nel 2024, confermando il ruolo del Sud come cuore pulsante della transizione energetica del Paese. La sfida per le imprese (e le bollette delle famiglie) si vince qui, anche perché il gas, pure con l’idrogeno, resisterà ancora per decenni al vertice degli approvvigionamenti e il ritorno al nucleare sta muovendo i suoi nuovi, primi passi solo adesso. E' nelle regioni meridionali, dove già si concentra la produzione più rilevante di energia rinnovabile – con l’eccezione dell’idroelettrico - che si svilupperà la quota maggiore di futura capacità green, nonché di accumulo dell’energia (batterie e pompaggi idroelettrici). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mezzogiorno cuore pulsante della transizione energetica: investimenti per 100 miliardi

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