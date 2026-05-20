Data center Daikin accelera sull’Italia | focus su efficienza energetica e infrastrutture digitali
Il settore dei data center sta registrando una crescita costante, portando a una maggiore domanda di soluzioni per gestire consumi energetici elevati, potenza di calcolo e affidabilità delle operazioni. In risposta, l’azienda giapponese specializzata in climatizzazione ha annunciato un rafforzamento della presenza in Italia, puntando su tecnologie che migliorino l’efficienza energetica e infrastrutture digitali. La strategia mira a soddisfare le esigenze di un mercato in rapida espansione, con particolare attenzione alle soluzioni sostenibili e innovative.
Il mercato dei data center continua a crescere e, con esso, aumenta la richiesta di soluzioni in grado di sostenere consumi energetici, potenza computazionale e affidabilità operativa. In questo scenario Daikin rafforza la propria presenza in un settore sempre più strategico, partecipando a Data Center Nation Milan 2026, in programma il 27 maggio all’Allianz MiCo di Milano. L’azienda giapponese, leader nelle tecnologie per la climatizzazione e il raffreddamento, presenterà il proprio portafoglio di soluzioni dedicate alle infrastrutture digitali, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla personalizzazione progettuale. Un mercato, quello dei data center, che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e dei servizi digitali. 🔗 Leggi su Newsagent.it
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