Data center Daikin accelera sull’Italia | focus su efficienza energetica e infrastrutture digitali

Il settore dei data center sta registrando una crescita costante, portando a una maggiore domanda di soluzioni per gestire consumi energetici elevati, potenza di calcolo e affidabilità delle operazioni. In risposta, l’azienda giapponese specializzata in climatizzazione ha annunciato un rafforzamento della presenza in Italia, puntando su tecnologie che migliorino l’efficienza energetica e infrastrutture digitali. La strategia mira a soddisfare le esigenze di un mercato in rapida espansione, con particolare attenzione alle soluzioni sostenibili e innovative.

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