Il sindaco di Verona si trova al penultimo posto nella classifica dei sindaci elaborata dal Sole 24 Ore, occupando la 33ª posizione. La classifica valuta le amministrazioni comunali su vari parametri e mette in evidenza le performance dei primi cittadini. Un risultato negativo per il primo cittadino, che si colloca vicino alla parte bassa della graduatoria. La posizione ha attirato attenzione sui media locali e nazionali.

Fosse stata prima anziché 33esima – dove la colloca la classifica del Sole 24 Ore – Silvia Salis l’avrebbero candidata al soglio pontificio, altro che potenziale premier, obiettivo dei renziani e di altri ancora che a sinistra vorrebbero remigrare la Schlein a Lugano. Si fosse piazzata seconda, terza, to’, quarta per gradimento dei cittadini, il sindaco di Genova – carica che non decliniamo al femminile perché siamo sessisti – l’avrebbero portata fino al Nobel per la fisica. In alternativa l’avrebbero proposta alla presidenza della Commissione Ue o almeno alla conduzione di Temptation Island. E invece, incomprensibilmente 33esima nonostante... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Damiano Tommasi, disastro-Pd a Verona: è al penultimo posto nella classifica dei sindaci

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