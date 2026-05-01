Il primo maggio, noto anche come Festa dei lavoratori, ha radici che risalgono alle proteste sindacali degli Stati Uniti tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Le prime manifestazioni si sono svolte a New York nel 1882 e a Chicago nel 1886, con l’obiettivo di rivendicare migliori condizioni di lavoro e riduzioni dell’orario. Nel corso degli anni, questa giornata si è trasformata in una celebrazione internazionale dei diritti dei lavoratori.

? Cosa sapere Il primo maggio celebra le lotte sindacali nate a New York nel 1882 e Chicago nel 1886.. La ricorrenza evolve dai cortei storici ai concerti annuali organizzati a Roma dai sindacati.. Il primo maggio 2026 celebra il valore del lavoro in Italia, una ricorrenza che affonda le radici in lotte storiche internazionali e trova nella Costituzione il proprio pilastro fondamentale attraverso l’articolo 1, che definisce la nostra nazione come una democratica fondata proprio sull’attività lavorativa. Oggi, mentre i lavoratori festeggiano i propri diritti e la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, la memoria storica ci riporta a eventi cruciali che hanno plasmato questa giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1° Maggio: dalle lotte storiche ai grandi concerti della festa

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