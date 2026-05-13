SEGA ha annunciato la cancellazione definitiva del progetto Super Game, una delle iniziative più importanti annunciata negli ultimi anni. La compagnia ha comunicato di aver deciso di interrompere questa linea di sviluppo, optando per un approccio diverso che prevede meno focus sui giochi live service e più attenzione alle saghe storiche. La decisione riguarda le strategie future dell’azienda nel settore videoludico.

SEGA ha deciso di cambiare rotta e di chiudere definitivamente il progetto Super Game, una delle iniziative più ambiziose annunciate dalla compagnia negli ultimi anni. Presentato nel 2021 come un piano destinato a portare l’azienda oltre i confini del videogioco tradizionale, il progetto avrebbe dovuto rappresentare una nuova fase per SEGA, fatta di produzioni ad alto budget, forte componente online, tecnologie avanzate e potenziale supporto a lungo termine. La decisione arriva dopo una revisione interna della strategia aziendale, emersa attraverso i più recenti risultati finanziari. SEGA ha spiegato di aver rivalutato il peso dei live service all’interno del proprio catalogo futuro, arrivando alla conclusione che il progetto Super Game non fosse più in linea con le priorità attuali.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - SEGA cancella il progetto Super Game: meno live service, più spazio alle grandi saghe storiche

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