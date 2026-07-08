Chi è Mario Adinolfi dalle primarie del Pd al poker da professionista La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a Corona – Il video

Mario Adinolfi, noto per aver partecipato alle primarie del Pd e aver avuto una carriera politica, ha anche una lunga passione per il poker e le scommesse sportive. Questa passione si è trasformata in problemi legali, portandolo ai domiciliari su ordine della procura di Roma. Le accuse a suo carico sono di truffa ed evasione fiscale. La vicenda riguarda le attività di gioco d'azzardo e le relative implicazioni legali.

La passione per il poker e le scommesse sportive accompagna Mario Adinolfi sin da giovanissimo. Quella stessa passione col tempo sarebbe diventata la maledizione che lo ha portato ai domiciliari, su disposizione della procura di Roma che lo accusa di truffa ed evasione fiscale. Classe 1971, Adinolfi ha vissuto una nuova stagione di notorietà grazie alla partecipazione all’Isola dei famosi su Canale5. Sempre Mediaset gli ha regalato altra notorietà, con le inchieste delle Iene proprio sui presunti truffati dal giornalista, poi passato alla politica. Fino alla denuncia partita proprio dai vertici di Cologno Monzese, dopo che Adinolfi ha abbracciato la battaglia di Fabrizio Corona contro la presunta lobby gay in tv. 🔗 Leggi su Open.online

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Il poker, la religione e l’Isola dei Famosi: la vita al limite di Mario AdinolfiIl giornalista è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto una truffa milionaria.

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Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale. La misura eseguita dalla Guardia di Finanza, dopo l'inchiesta che ha scoperto un circuito di raccolta fondi da privati legati a scommesse sportive. x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

Mario Adinolfi, chi è il giornalista arrestato: dalla laurea in Lettere all'Isola dei famosi, la sua storiaClasse 1971, deputato nella XVI legislatura, sposato con Silvia e papà di tre figlie, scrittore e giornalista, il suo ultimo libro si intitola l’Isola. ilmessaggero.it

Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale a causa della sua scommessa collettivaArrestato a Roma Mario Adinolfi con le accuse di evasione fiscale e truffa da 5 milioni di euro per la sua scommessa collettiva ... fanpage.it