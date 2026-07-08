Chi è Mario Adinolfi dalle primarie del Pd al poker da professionista La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a Corona

Mario Adinolfi, noto per il suo coinvolgimento nelle primarie del Partito Democratico e per aver praticato poker a livello professionale, ha avuto una carriera caratterizzata da diverse sfumature. La sua passione per le scommesse sportive e il gioco d'azzardo ha portato a un procedimento giudiziario, con la procura di Roma che ha disposto i domiciliari per accuse di truffa ed evasione fiscale. La sua attività di gioco ha avuto ripercussioni legali, culminate in misure restrittive.

La passione per il poker e le scommesse sportive accompagna Mario Adinolfi sin da giovanissimo. Quella stessa passione col tempo sarebbe diventata la maledizione che lo ha portato ai domiciliari, su disposizione della procura di Roma che lo accusa di truffa ed evasione fiscale. Classe 1971, Adinolfi ha vissuto una nuova stagione di notorietà grazie alla partecipazione all’Isola dei famosi su Canale5. Sempre Mediaset gli ha regalato altra notorietà, con le inchieste delle Iene proprio sui presunti truffati dal giornalista, poi passato alla politica. Fino alla denuncia partita proprio dai vertici di Cologno Monzese, dopo che Adinolfi ha abbracciato la battaglia di Fabrizio Corona contro la presunta lobby gay in tv. 🔗 Leggi su Open.online

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