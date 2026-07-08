Dalle battaglie sulla famiglia alla passione per il poker ecco chi è Adinolfi

Da paladino della famiglia tradizionale all’accusa di truffa ed evasione fiscale. Mario Adinolfi, finito agli arresti domiciliari, per i pm di Roma avrebbe raggirato decine di persone che gli hanno affidato denaro, fino a 150mila euro, nell’operazione “scommessa collettiva”, un circuito di raccolta fondi da privati - promosso via social - ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una attività illecita con la quale - è questa l’impostazione della Procura che ha affidato le indagini alla Guardia di finanza - l’ex parlamentare avrebbe evaso il fisco per circa 400mila euro impiegando il denaro per l’acquisto di case, viaggi, imbarcazioni e orologi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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They Mocked a Useless Girl, Never Knowing She Was the Legendary Card Master Who Ruled Every Casino

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Dalle primarie del Pd al Popolo della Famiglia e la carriera parallela da giocatore di poker: chi è Mario Adinolfi | il ritrattoMario Adinolfi, 55 anni, romano, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata in relazione a un sistema di scommesse.

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Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Chi èMario Adinolfi, arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, è un giornalista, politico, blogger e giocatore di poker italiano. Ha partecipato inoltre al real ... tg24.sky.it

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