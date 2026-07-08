Mario Adinolfi, nato nel 1971 a Roma, è un giornalista e scrittore. È noto anche per il suo interesse per il gioco d’azzardo, in particolare il poker. La sua vita privata include una relazione con la moglie. Non sono disponibili dettagli su altri aspetti personali o professionali.

Chi è Mario Adinolfi Classe 1971, nato a Roma, Mario Adinolfi è giornalista, scrittore e amante del gioco d'azzardo. E si potrebbero dire molte altre cose. Ha fatto il blogger e il concorrente a un reality show, l'Isola dei Famosi, nel 2025. Disse: «Non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza. È complesso anche perché molti dei miei compagni d’avventura sono giovani nel pieno della forma fisica. Tutto questo preoccupa anche me, ma proprio perché sembra impossibile, ho deciso di farlo per dimostrare che si può rendere possibile anche l’impossibile». È passato dal Tg1 alle file della Democrazia Cristiana e poi del Partito democratico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Mario Adinolfi: la moglie, il poker e il popolo della famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalle primarie del Pd al Popolo della Famiglia e la carriera parallela da giocatore di poker: chi è Mario Adinolfi | il ritrattoMario Adinolfi, 55 anni, romano, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata in relazione a un sistema di scommesse.

Chi è Mario Adinolfi, dalle primarie del Pd al poker da professionista. La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a Corona – Il videoMario Adinolfi, noto per aver partecipato alle primarie del Pd e aver avuto una carriera politica, ha anche una lunga passione per il poker e le...

Temi più discussi: Il poker, la religione e l’Isola dei Famosi: la vita al limite di Mario Adinolfi; Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Mario Adinolfi è stato arrestato: Truffa ed evasione fiscale con la scommessa collettiva.

Appare rilevante anche l'atteggiamento intimidatorio assunto da Mario Adinolfi rispetto a chi osi contrastarlo. È quanto scrive il gip di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per il giornalista accusato, tra gli altri reati, anche di truffa e x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

Truffa e evasione fiscale: l'inchiesta su Mario Adinolfi e il sistema Scommessa CollettivaMario Adinolfi, noto giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è finito nel mirino della giustizia per un presunto sistema di truffa e evasione fiscale. Scopri come avrebbe ingannato centinaia d ... notizie.it

Chi è Mario Adinolfi, giornalista, politico col pallino del gioco d’azzardo: paladino della famiglia, divorziato e risposato a Las VegasNato a Roma nel 1971 è stato protagonista di molte lotte e polemiche in Tv e sui social. Ha partecipato all’Isola dei famosi nella quale ha anche raccontato la sua lotta contro il peso ... quotidiano.net