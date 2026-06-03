Dal 2007 al 2024, il settore industriale ha registrato una perdita di circa 700.000 posti di lavoro. Nel frattempo, alcuni settori come la sanità e la ristorazione hanno visto un aumento di occupati nello stesso periodo. I dati dell’Istat mostrano che mentre l’industria ha subito un calo di occupazione, altri comparti hanno invece ampliato la loro forza lavoro.

L’industria impiega sempre meno lavoratori. Nonostante ciò, come segnala il rapporto annuale dell’Istat, in Italia l’occupazione è in crescita grazie al progressivo aumento della rilevanza di altri settori, dalla ristorazione all’assistenza sociale. Dallo studio emerge infatti che negli ultimi anni il mercato del lavoro sta sperimentando cambiamenti drastici che stanno ridisegnando la distribuzione del capitale umano nei diversi ambiti produttivi. Secondo l’Istat, dal 2007 al 2024 nell’industria italiana sono scomparsi 700 mila posti di lavoro, oltre uno su sei. Lo stesso destino sembra essere toccato a negozi e uffici pubblici: manifattura, commercio e Pa hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dalla manifattura a sanità e ristorazione: ecco i settori che hanno perso lavoratori e quelli che li hanno guadagnati

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