Durante il Festival di Cannes 2026, il colore rosso ha occupato un ruolo predominante sulla passerella, con abiti che spaziano dal cremisi intenso al vermiglio brillante e al ciliegia. Le creazioni, caratterizzate da volumi scenografici, silhouette definite e lunghi strascichi, hanno attirato l’attenzione di pubblico e media. Diversi stilisti hanno presentato capi che hanno valorizzato le forme e la presenza delle protagoniste, rendendo le loro apparizioni memorabili sulla Croisette.

A l Festival di Cannes 2026 il rosso non è stato soltanto il colore della passerella. Tra volumi scenografici, silhouette scolpite e lunghissimi strascichi, gli abiti cremisi hanno dominato la Croisette trasformando ogni apparizione in un momento da ricordare. Sensuale, teatrale e senza tempo, il rosso continua a essere simbolo del glamour cinematografico. Ecco un pò di star che lo hanno indossato senza essere confuse con il tappeto rosso. Cannes 2026: gli outfit da giorno delle star. guarda le foto Simone Ashley, fascino vintage da diva. Tra le apparizioni più fotografate, quella di Simone Ashley, che ha indossato un abito bustier firmato Alexander McQueenvintage. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal rubino al ciliegia fino al vermiglio brillante. Ecco i migliori abiti rossi che hanno dominato il red carpet della Croisette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

3 ORE di ipnotico rosso rubino che cattura immediatamente l'attenzione

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Look iconici nella Notte degli Oscar: gli abiti che hanno cambiato la storia del red carpet di Hollywood

Gli stilisti al Met Gala 2026: tutti i designer che hanno sfilato accanto alle star sul red carpetSul red carpet del Met Gala 2026 non hanno sfilato solo le star: accanto a loro, anche stilisti, direttori creativi e designer.