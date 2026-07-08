Le nuove linee guida sulla prevenzione cardiovascolare sportiva prevedono l’uso di diverse metodiche di imaging, tra cui la TAC coronarica, l’ecocardiogramma da stress e il test da sforzo cardiorespiratorio. Questi strumenti permettono di valutare lo stato del cuore e delle arterie prima di praticare attività sportive. La risonanza magnetica cardiaca è diventata anche una tecnica utilizzata per approfondimenti diagnostici. La cardiologia dello sport si sta evolvendo grazie a queste tecniche e all’introduzione di nuovi protocolli.

La cardiologia dello sport e soprattutto la prevenzione cardiologica sportiva si stanno evolvendo sempre di più anche grazie all’evoluzione delle metodiche di imaging cardiovascolare: dalla TAC coronarica alla risonanza magnetica cardiaca, fino all’ecocardiogramma da stress e al test da sforzo cardiorespiratorio. Tutti controlli che oggi hanno un ruolo centrale nella valutazione degli atleti. A confermarlo sono i nuovi documenti di consenso della Società Europea di Cardiologia, elaborati con il contributo della European Association of Preventive Cardiology, sezione Sport Cardiology, e della European Association of Cardiovascular Imaging. Il documento aggiorna le indicazioni del 2018 e introduce novità rilevanti sull’uso appropriato delle metodiche di imaging e di imaging da stress in cardiologia dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla TAC Coronarica all'ecostress: le nuove linee guida della prevenzione cardiovascolare sportiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare, ecco le nuove linee guidaDomani a Roma, presso l'Università Europea, si svolgerà un congresso dedicato alle nuove linee guida sulla dieta mediterranea e la prevenzione delle...

Tumori, più di un milione di italiani ha un rischio genetico: le nuove linee guida cambiano la prevenzionePiù di 1,25 milioni di italiani, ovvero oltre 1 su 50, possiedono varianti genetiche che aumentano il rischio di sviluppare tumori.