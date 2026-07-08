Più di 1,25 milioni di italiani, ovvero oltre 1 su 50, possiedono varianti genetiche che aumentano il rischio di sviluppare tumori. Le nuove linee guida sulla prevenzione modificano le raccomandazioni per questa popolazione, con aggiornamenti su screening e monitoraggio. Ogni anno, circa 26.000 persone sono diagnosticate con tumori collegati a queste varianti genetiche. La modifica delle linee guida mira a migliorare la diagnosi precoce e la gestione dei soggetti a rischio.

Oltre 1 milione e 250 mila italiani (più di 1 su 50) sono portatori di varianti genetiche che espongono a un aumento del rischio di cancro. Ogni anno, circa 26.700 tra loro effettivamente si ammalano, sviluppando uno di quei tumori che, per questa caratteristica peculiare, vengono definiti eredo-familiari. Si tratta di un gruppo che ha bisogno di particolari attenzioni e percorsi su misura che cominciano ancora prima di sviluppare la malattia. Per questo, l' Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), con la collaborazione delle associazioni dei pazienti aBRCAdabra e Fondazione Mutagens, ha realizzato le prime linee guida dedicate a queste neoplasie. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tumori, più di un milione di italiani ha un rischio genetico: le nuove linee guida cambiano la prevenzione

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Vincenzo Altieri, Biologo spec. in genetica medica e patologia clinica - Cerba on Tour Campania

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