Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare ecco le nuove linee guida

Domani a Roma, presso l'Università Europea, si svolgerà un congresso dedicato alle nuove linee guida sulla dieta mediterranea e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. L'evento è organizzato dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia, diretto da un docente esperto nel settore. La giornata vedrà la partecipazione di professionisti e studiosi che discuteranno delle ultime indicazioni in materia di alimentazione e salute del cuore.

(Adnkronos) – Si terrà domani a Roma all'università Europea, organizzato dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia diretto da Ernesto Greco, il congresso sulle nuove Linee guida della dieta mediterranea nella prevenzione cardiovascolare. "La dieta mediterranea è da molti considerata il fattore di maggior importanza per la longevità che caratterizza la popolazione italiana, prima al mondo dopo il Giappone – spiega Greco all'Adnkronos Salute – Gli impatti benefici di questa alimentazione dal punto di vista epigenetico sono evidenti a livello cardiovascolare, ma anche nella prevenzione delle malattie neurodegenerative e...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Bce, ecco le nuove linee guida per l’attuazione della politica monetaria Dieta mediterranea, l'allarme dei medici contro obesità e malattie cardiovascolari: "Serve prevenzione"La Campania resta la regione italiana con il più alto livello di mortalità per malattie cardiovascolari e con un tasso preoccupante di obesità,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dieta mediterranea strumento di prevenzione; Dieta mediterranea e salute cardiovascolare, in arrivo le prime linee guida italiane; Dieta Mediterranea e cuore: a Roma le prime linee guida italiane; Salute e prevenzione: a Roma le prime linee guida italiane sulla dieta mediterranea. Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare, ecco le nuove linee guida(Adnkronos) - Si terrà domani a Roma all'università Europea, organizzato dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia diretto da Ernesto Greco, il congresso sulle nuove Linee guida della dieta mediterr ... msn.com Dieta mediterranea e salute cardiovascolare, in arrivo le prime linee guida italianeIl progetto è stato elaborato da un gruppo di studiosi di diversa provenienza: un momento cruciale per il panorama medico e nutrizionale ... corrieredellacalabria.it https://www.corrieredellacalabria.it/2026/04/20/dieta-mediterranea-e-salute-cardiovascolare-in-arrivo-le-prime-linee-guida-italiane/ - facebook.com facebook #Agronetwork, Callini: la Dieta mediterranea è quella scelta da tutte le fasce d'età. VIDEOINTERVISTA @Confagricoltura agricolae.eu/agronetwork-ca… x.com