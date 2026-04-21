Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare ecco le nuove linee guida

Da periodicodaily.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Roma, presso l'Università Europea, si svolgerà un congresso dedicato alle nuove linee guida sulla dieta mediterranea e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. L'evento è organizzato dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia, diretto da un docente esperto nel settore. La giornata vedrà la partecipazione di professionisti e studiosi che discuteranno delle ultime indicazioni in materia di alimentazione e salute del cuore.

(Adnkronos) – Si terrà domani a Roma all'università Europea, organizzato dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia diretto da Ernesto Greco, il congresso sulle nuove Linee guida della dieta mediterranea nella prevenzione cardiovascolare. "La dieta mediterranea è da molti considerata il fattore di maggior importanza per la longevità che caratterizza la popolazione italiana, prima al mondo dopo il Giappone – spiega Greco all'Adnkronos Salute – Gli impatti benefici di questa alimentazione dal punto di vista epigenetico sono evidenti a livello cardiovascolare, ma anche nella prevenzione delle malattie neurodegenerative e...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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