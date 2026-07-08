Per la prima volta, i tecnopoli dell’Emilia-Romagna ospitano eventi di danza, musica e teatro. Sono stati organizzati anche laboratori rivolti alle scuole e attività divulgative aperte al pubblico, focalizzate sulla ricerca agroalimentare, sulla memoria storica, sull’innovazione industriale e sulle tecnologie emergenti. La programmazione integra arte e spettacoli, coinvolgendo diverse fasce di pubblico e promuovendo l’incontro tra cultura e innovazione.

Danza, musica e teatro entrano per la prima volta nei tecnopoli dell’Emilia-Romagna, che si aprono anche a laboratori per le scuole e ad esperienze divulgative per tutti dedicate alla ricerca agroalimentare, alla memoria, all’innovazione industriale e alle tecnologie del futuro. Inaugura oggi la nuova rassegna «Tecnopoli in scena — La ricerca diventa spettacolo» che intende trasformare i luoghi dell’innovazione in spazi aperti al dialogo con il pubblico, in cui scienza, ricerca e linguaggi artistici si incontrano in modo coinvolgente e accessibile. Il cartellone, composto da quindici spettacoli tra 2026 e 2027 in quattordici diverse strutture, è promosso dalla Regione in collaborazione con Art-Er e la Rete dei tecnopoli. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Dalla ricerca al palcoscenico: arte e spettacoli nei Tecnopoli dell'Emilia-Romagna

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