Il primo maggio in Emilia-Romagna si anima con una serie di eventi nei castelli della regione. Tra le iniziative ci sono un aperitivo alla Rocca di Fontanellato, una caccia al tesoro a Gropparello, sessioni di falconeria a Tabiano e mercatini a Rivalta. In tutto il territorio si svolgono numerose attività che combinano storia, natura e intrattenimento, attirando visitatori di ogni età.

La primavera in Emilia-Romagna non è soltanto una stagione, ma un invito diffuso a riscoprire il territorio attraverso il suo patrimonio storico e culturale. Il lungo weekend dell'1 maggio trasforma castelli, rocche e fortezze in luoghi vivi, animati da eventi che intrecciano storia, spettacolo, enogastronomia e narrazione. Dalle colline parmensi fino alla Romagna e al Ferrarese, ogni angolo della regione propone un’esperienza diversa, capace di attrarre famiglie, appassionati e turisti in cerca di bellezza e autenticità. Di seguito gli eventi principali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 1 maggio nei castelli dell'Emilia-Romagna: 15 eventi pieni di fascino

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