Tra il 10 maggio e il 31 luglio, la Romagna ospiterà la rassegna Elementi di Magma, una serie di interventi artistici site-specific che coinvolgeranno diverse località come Forlimpopoli, Ravenna e Faenza. Gli interventi sono stati realizzati in vari comuni della regione, trasformando il territorio in un palcoscenico diffuso e stimolando l’attenzione verso l’arte contemporanea. La manifestazione si inserisce in un calendario dedicato alla promozione culturale e artistica della zona.

? Cosa sapere La rassegna Elementi di Magma si svolge tra il 10 maggio e il 31 luglio.. Interventi artistici site-specific coinvolgeranno Forlimpopoli, Ravenna, Faenza e altri comuni della Romagna.. Dal 10 maggio al 31 luglio la rassegna Elementi trasforma il territorio romagnolo in un palcoscenico diffuso con interventi site-specific tra Forlimpopoli, Ravenna, Bagnacavallo, Faenza, Lugo, Cervia e Gambettola. La settima edizione del progetto ideato da Magma punta a riconvertire spazi naturali, architetture locali e infrastrutture ambientali in luoghi temporanei dedicati alla sperimentazione visiva, sonora e performativa. Il percorso estivo si apre domenica 10 maggio presso l’Ex Acquedotto di Spinadello, situato a Forlimpopoli, dove la giornata sarà interamente focalizzata sul legame tra lo spazio architettonico e l’ascolto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elementi: l’arte trasforma la Romagna in un palcoscenico diffuso

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