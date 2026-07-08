T ra novità e solide conferme, la terza rete più vista in Italia ha presentato oggi a Milano il nuovo palinsesto La7 della stagione 20262027. Volti noti come Enrico Mentana, Lilli Gruber e Corrado Augias rimangono le punte di diamante dell’informazione, seguiti dalle felici conferme di Aldo Cazzullo e Giovanni Floris. Confermato Ignoto X, il preserale di cronaca condotto da Pino Rinaldi e la fascia dedicata all’intrattenimento come La7 Cinema. La new entry è la piattaforma digitale La7 Play dove poter accedere a tutti i contenuti e a nuove produzioni originali. Massimo Gramellini arriva su La7 col programma “In altre parole” X Leggi anche › Pino Rinaldi chiude “Ignoto X” con Garlasco: «La verità ancora in bilico» Il nuovo palinsesto La7 della stagione 20262027. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla nuova piattaforma digitale La7 Play alla conferma di programmi come "Ignoto X" e "Otto e mezzo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La7 Play è la nuova piattaforma streaming di La7A partire dall’autunno 2026, La7 lancerà La7 Play, una piattaforma streaming dedicata.

La7 nuova stagione: arriva La7 Play tra ascolti record e grandi programmiLa7 ha annunciato l'inizio della nuova stagione televisiva, registrando ascolti record.

Temi più discussi: WhatsApp introduce i nomi utente: come funzionano gli username e come nascondere il numero di telefono; Palinsesti Sky Sport, Antonelli super testimonial con Del Piero - 5/5; Ponte1948 nelle migliori Osterie con Lele Marcassa; LA NUOVA FICTION RAI, LE SERIE EVENTO CON SERENA ROSSI E MARCO BOCCI - 2/6.

Cairo, 'in autunno nuova piattaforma digitale La7 Play'Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com

La7 Play è la nuova piattaforma streaming di La7La7 e Urbano Cairo lanciano la nuova piattaforma streaming: si chiama La7 Play ed è disponibile dall'autunno 2026 ... davidemaggio.it