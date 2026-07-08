Dalla memoria di Angelo nasce un gesto concreto per Nicolò

Notizia in breve

È stata consegnata una somma di 2.000 euro alla famiglia di un bambino, al termine della seconda edizione di un memorial intitolato a una persona scomparsa. L’evento è stato organizzato da un’associazione e ha coinvolto la comunità in un gesto di solidarietà. La raccolta fondi è stata destinata alla famiglia del piccolo, come risultato dell’iniziativa dedicata alla memoria di una persona scomparsa.