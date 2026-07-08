Dalla memoria di Angelo nasce un gesto concreto per Nicolò
È stata consegnata una somma di 2.000 euro alla famiglia di un bambino, al termine della seconda edizione di un memorial intitolato a una persona scomparsa. L’evento è stato organizzato da un’associazione e ha coinvolto la comunità in un gesto di solidarietà. La raccolta fondi è stata destinata alla famiglia del piccolo, come risultato dell’iniziativa dedicata alla memoria di una persona scomparsa.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un aiuto concreto nato dalla forza della solidarietà. Si è conclusa con la consegna di un contributo di 2.000 euro alla famiglia del piccolo Nicolò la seconda edizione di “Dedicato a te”, il memorial organizzato dalla Black Zone nel ricordo di Angelo Galasso. La somma è stata raccolta grazie alla partecipazione delle tante persone che hanno preso parte all’iniziativa, confermando la risposta della comunità a un appuntamento che, anno dopo anno, cresce non solo sotto il profilo della partecipazione, ma anche per il suo valore sociale. L’evento ha unito memoria e beneficenza, trasformando il ricordo di Angelo in un’occasione per sostenere una famiglia che affronta ogni giorno un percorso complesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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