La memoria non nasce dalla ripetizione meccanica come apprendono davvero i bambini? Cosa dicono le neuroscienze

Le neuroscienze mostrano che la memoria non si sviluppa attraverso la ripetizione meccanica. Per molto tempo, la scuola ha considerato l’apprendimento come un processo lineare, con insegnanti che spiegano e studenti che memorizzano per poi riproporre le informazioni. Tuttavia, studi recenti indicano che il modo in cui il cervello forma ricordi coinvolge processi più complessi e vari, che vanno oltre la semplice ripetizione, favorendo metodi di apprendimento più efficaci.

Per molto tempo la scuola ha immaginato l’apprendimento come un processo lineare. L’insegnante spiegava, l’alunno ascoltava, studiava, memorizzava e infine restituiva le informazioni attraverso una verifica. Oggi le neuroscienze cognitive mostrano una realtà molto più complessa e profondamente umana. Il cervello dei bambini non funziona come un contenitore da riempire, ma come un organismo dinamico che costruisce continuamente connessioni attraverso l’esperienza, le emozioni, il movimento, le relazioni e il significato. Apprendere non significa semplicemente accumulare nozioni, ma modificare la struttura stessa del cervello. Ogni nuova esperienza significativa produce cambiamenti nelle reti neurali e, quando un bambino comprende davvero qualcosa, il suo cervello si riorganizza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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