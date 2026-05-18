Bonificata dai rifiuti la spiaggia Balnea | Un gesto concreto importante
La spiaggia Balnea a Mercatello è stata bonificata dai rifiuti, con i cumuli di detriti rimossi sotto il muro d'ingresso e la battigia riallineata. L'intervento ha interessato l'area che si affaccia sul mare, dove sono stati eliminati i materiali depositati nel corso delle operazioni di pulizia. La rimozione dei rifiuti ha portato a un miglioramento visibile della spiaggia, che ora appare più ordinata e pulita. Nessun dettaglio sulle persone o le organizzazioni coinvolte è stato comunicato.
Rimossi i cumuli di detriti depositati sotto il muro d'ingresso e riallineata la battigia sulla spiaggia Balnea a Mercatello. L'intervento di bonifica e riqualificazione dell'arenile è stato eseguito questa mattina con l'ausilio di mezzi meccanici dall'amministrazione comunale e dalla società. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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