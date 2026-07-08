Zlatko Dalic ha annunciato le sue dimissioni da allenatore della nazionale croata, definendo la decisione la più difficile della sua carriera. La scelta segue la fine del ciclo dopo il Mondiale 2026, disputato a Toronto, dove la Croazia è stata eliminata negli ottavi di finale contro il Portogallo. Dalic ha comunicato la sua decisione pubblicamente, senza specificare i motivi, lasciando il ruolo dopo aver guidato la squadra negli ultimi anni.

L’Addio di Zlatko Dalic Dopo il Mondiale 2026. Toronto, 26 luglio 2026. BMO Field è teatro dell’incontro tra Portogallo e Croazia, una partita cruciale degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Un evento che, sebbene si concluda con l’eliminazione della Croazia, segna un’importante tappa nella carriera di Zlatko Dalic, l’allenatore che ha guidato la nazionale verso traguardi inaspettati. Dalic ha recentemente comunicato la sua decisione di lasciare la panchina della Croazia, presentando la scelta al presidente della Federazione croata, Marijan Kustic. Dopo quasi nove anni di lavoro, il coach si ritira lasciando un’eredità imbattibile che ha visto la Croazia raggiungere la finale dei Mondiali nel 2018 e il terzo posto nel 2022, oltre a qualificazioni storiche per gli Europei del 2020 e del 2024. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dalic lascia la Nazionale croata: “Decisone più difficile della mia carriera”

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Si conclude l’era di Zlatko #Dalic con la #Croazia Non è più il ct della Nazionale #Calcionews24 x.com

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