Dal Milan alla Svizzera la storia non cambia | prosegue l' anno flop di Jashari E ora c' è Messi

Il centrocampista ha perso un’altra chance di emergere durante la partita dei quarti di finale ai rigori contro la Colombia. La Svizzera ha vinto e avanzato, ma Jashari non ha brillato. La sua annata con il club sembra confermare un percorso difficile, ora senza più alternative in campo. La presenza di Messi nel torneo non ha evitato le difficoltà del giocatore, che continua a essere sotto osservazione.

Non ci sono facce tristi nella Svizzera che è stata promossa ai quarti del Mondiale dopo aver battuto ai rigori la Colombia. Ma nel giudicare Ardon Jashari resta la sensazione che il centrocampista abbia mancato un’altra occasione per imporsi. Nell’ottavo di Vancouver, il milanista è partito per la prima volta da titolare. Il suo apporto finora era stato molto più che marginale: soltanto i minuti di recupero contro il Qatar, nella gara d’esordio, quando era stato mandato in campo all’89’. Poi tanta panchina, interrotta dalla presenza dal via contro i colombiani: l’infortunio di Johan Manzambi gli ha aperto la strada, il tecnico Murat Yakin lo ha schierato in un doppio ruolo, tra centrocampo in sostegno a Xhaka e Freuler, e la trequarti dietro a Embolo, con ai lati Rieder e Ndoye. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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