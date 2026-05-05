La prima stagione dello svizzero in maglia rossonera non ha portato i risultati sperati. Tra le ragioni principali ci sono tre problemi specifici che hanno influenzato le sue prestazioni. Nonostante le difficoltà, la società mantiene la fiducia nel giocatore e continua a valutare i passaggi futuri. La situazione resta sotto osservazione mentre si cerca di individuare le cause di questa fase complicata.

Dice il saggio Allegri: "Non bisogna andare a guardare se un giocatore un anno fa bene e un altro meno bene. Occorre valutare a 360 gradi, ci sono dei valori assoluti che non cambiano". E questo vale per tutti. Un paio di settimane fa invece aveva parlato proprio nello specifico: "Con Jashari la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio. Ma non è che sia diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità, è voglioso di imparare: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro". Dallo sprofondo di Reggio Emilia c'è qualcuno...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, dietro al flop Jashari ci sono tre problemi

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