Il Milan potrebbe ripensare al proprio progetto di rinforzo per Nkunku e Jashari, dopo aver speso più di 30 milioni di euro per ciascuno. I due giocatori, arrivati con grandi aspettative, non hanno ancora inciso come previsto. La scelta di adottare il modulo 3-5-2 sotto la guida di Allegri ha limitato le possibilità di entrambi, contribuendo ai risultati deludenti. La fine dell’allenatore potrebbe aprire nuove strade per valorizzare i loro talenti.

Si va verso una rivoluzione totale del Milan: dal campo fino alla dirigenza, tutti sono a rischio con Gerry Cardinale che potrebbe decidere di cambiare tutto e ripartire da zero. Anche Massimiliano Allegri potrebbe dire addio dopo una sola stagione al timone del Milan e questo vorrebbe dire anche un cambio tattico e probabilmente di modulo in vista della prossima stagione. Questa ipotesi apre spazio anche a riconsiderazioni future su alcuni giocatori che non hanno avuto praticamente impatto in questa stagione e nel gioco di Massimiliano Allegri. Da capire ancora quali sono e saranno le idee di Gerry Cardinale e della possibile nuova... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la rivoluzione può rigenerare due flop: il piano per Nkunku e Jashari

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