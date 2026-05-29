La PokerStars Live Room di Campione d'Italia è sempre attiva. Se non ci sono Festival quali Open, IPM o ISOP, c'è comunque da giocare secondo il calendario eventi settimanale che però è utilissimo per partecipare agli eventi clou mensili. Ecco la situazione della classifica che mette in palio i Campionati Italiani Esistono i satelliti ma non solo. Per partecipare in maniera più "economica" ai Main Event dei vari Festival si passa o attraverso un torneo di qualificazione o grazie a classifiche particolari. E' il caso della "Road to Campionati Italiani" che mette in palio ticket e crediti di gioco Abbiamo spesso parlato in questa sezione dei differenti modi per partecipare a un grosso torneo senza tirare fuori cifre fuori dal nostro budget. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La classifica "Road to Campionati Italiani" entra nella fase decisiva

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HO GIOCATO le CLASSIFICATE con i CAMPIONI del MONDO di BRAWL STARS ITA!!

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