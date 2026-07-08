Giacomo Spadoni e Ulisse hanno vinto il Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Marina di Ravenna, dopo aver partecipato al Future di Ginevra. La vittoria segna il primo successo nel massimo campionato italiano per la coppia. La finale si è conclusa con la loro affermazione, confermando la crescita nel settore. Entrambi gli atleti sono stati intervistati durante la trasmissione Beach Zone.

Una crescita impressionante, culminata con la prima vittoria nel Campionato Italiano Assoluto di beach volley. Ospiti di Beach Zone, Giacomo Spadoni e Marco Ulisse ripercorrono il loro straordinario momento di forma: dalla nascita della coppia nell’ottobre 2025 agli allenamenti quotidiani a Cesenatico sotto la guida di Gian Luca Casadei, fino agli straordinari risultati ottenuti nel giro di pochi giorni. Dopo l’esordio internazionale al Future di Cervia, i due azzurri hanno conquistato uno splendido secondo posto nel Future di Ginevra e, appena una settimana più tardi, hanno centrato la loro prima vittoria nel Campionato Italiano Assoluto sulla sabbia di Marina di Ravenna, davanti al pubblico di casa di Giacomo Spadoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Dal Future di Ginevra al trionfo di Marina di Ravenna: intervista a Spadoni e Ulisse

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