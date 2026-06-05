Beach volley Italia avanti a Cracovia e Sveti Vlas | Tega Mattavelli e Ulisse Spadoni conquistano il main draw Al via anche Lupo Krumins

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tega e Mattavelli, insieme a Ulisse e Spadoni, hanno superato le qualificazioni e acceduto al main draw del torneo Futures di beach volley a Cracovia. Lupo e Krumins sono entrati in gara nelle fasi iniziali della competizione. Le partite si sono svolte sulla spiaggia di Cracovia, con le coppie italiane che hanno ottenuto risultati favorevoli nelle qualificazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CRACOVIA Bilancio positivo per i colori azzurri nelle qualificazioni del torneo Futures del Beach Pro Tour in corso a Cracovia. Sia nel tabellone femminile che in quello maschile le coppie italiane impegnate nei turni preliminari sono riuscite a conquistare il pass per il main draw, presentandosi così ai gironi con ambizioni interessanti. Nel torneo femminile hanno rispettato il ruolo di teste di serie numero uno delle qualificazioni TegaMattavelli, autrici di un percorso netto. Le azzurre hanno esordito superando con autorevolezza le statunitensi SpeckhalsBuckingham per 2-0 (21-13, 21-16), controllando il match dall’inizio alla fine. Nel turno decisivo è arrivata un’altra vittoria in due set contro le slovacche PoszmikovaKapralova, battute 21-14, 21-16. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

beach volley italia avanti a cracovia e sveti vlas tega mattavelli e ulisse spadoni conquistano il main draw al via anche lupo krumins
© Oasport.it - Beach volley, Italia avanti a Cracovia e Sveti Vlas: Tega/Mattavelli e Ulisse/Spadoni conquistano il main draw. Al via anche Lupo/Krumins
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Futures Madrid beach volley: Lupo/Krumins si fermano ai quarti, Andreatta/Acerbi out agli ottaviNel torneo Futures di Madrid di beach volley, il duo formato da Krumins e Lupo si è fermato ai quarti di finale, mentre la coppia formata da...

Ranghieri/Alfieri, che carattere! Successo al tie-break e semifinale del girone conquistata. Krumins/Benzi in main draw ad ApeldoornInizia con una vittoria e con la certezza della qualificazione alla seconda fase ad eliminazione il torneo di doppio maschile.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web