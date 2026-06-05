Beach volley Italia avanti a Cracovia e Sveti Vlas | Tega Mattavelli e Ulisse Spadoni conquistano il main draw Al via anche Lupo Krumins
Tega e Mattavelli, insieme a Ulisse e Spadoni, hanno superato le qualificazioni e acceduto al main draw del torneo Futures di beach volley a Cracovia. Lupo e Krumins sono entrati in gara nelle fasi iniziali della competizione. Le partite si sono svolte sulla spiaggia di Cracovia, con le coppie italiane che hanno ottenuto risultati favorevoli nelle qualificazioni.
CRACOVIA Bilancio positivo per i colori azzurri nelle qualificazioni del torneo Futures del Beach Pro Tour in corso a Cracovia. Sia nel tabellone femminile che in quello maschile le coppie italiane impegnate nei turni preliminari sono riuscite a conquistare il pass per il main draw, presentandosi così ai gironi con ambizioni interessanti. Nel torneo femminile hanno rispettato il ruolo di teste di serie numero uno delle qualificazioni TegaMattavelli, autrici di un percorso netto. Le azzurre hanno esordito superando con autorevolezza le statunitensi SpeckhalsBuckingham per 2-0 (21-13, 21-16), controllando il match dall’inizio alla fine. Nel turno decisivo è arrivata un’altra vittoria in due set contro le slovacche PoszmikovaKapralova, battute 21-14, 21-16. 🔗 Leggi su Oasport.it
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