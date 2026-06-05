Beach volley Italia avanti a Cracovia e Sveti Vlas | Tega Mattavelli e Ulisse Spadoni conquistano il main draw Al via anche Lupo Krumins

Notizia in breve

Tega e Mattavelli, insieme a Ulisse e Spadoni, hanno superato le qualificazioni e acceduto al main draw del torneo Futures di beach volley a Cracovia. Lupo e Krumins sono entrati in gara nelle fasi iniziali della competizione. Le partite si sono svolte sulla spiaggia di Cracovia, con le coppie italiane che hanno ottenuto risultati favorevoli nelle qualificazioni.