Dal coma al podio | il lucano Emanuele Corleto medaglia di bronzo al Mr Italia IBFA di Sapri Bodybuilding

Emanuele Corleto, 23 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo al Mr. Italia IBFA di Sapri nella categoria Under 23-29 anni. Originario di Pignola, ha superato un grave periodo di coma prima di tornare in forma e competere. Corleto gareggia con la Dynamik Warrior. La sua storia è stata raccontata come un esempio di determinazione e rinascita nel mondo del bodybuilding.

Di seguito il comunicato: Dal coma al podio di una delle competizioni più prestigiose del bodybuilding italiano. È questa la straordinaria storia di Emanuele Corleto, 23 anni, originario di Pignola (Potenza), atleta della Dynamik Warrior, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nella categoria Under 23-29 anni al Mr. Italia IBFA di Sapri. Una manifestazione storica, organizzata dal Prof. Biagio Filizzola, tra i pionieri del bodybuilding italiano, che da oltre settant’anni rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e affascinanti del panorama nazionale. Un palco che negli anni ha visto esibirsi autentiche leggende di questa disciplina e che ancora oggi conserva un fascino unico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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