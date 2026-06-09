Dal cuore di Lampedusa al tetto d’Italia | oro e bronzo al Foro Italico per i piccoli campioni del taekwondo
Da Lampedusa, un’isola delle Pelagie, sono arrivati due medaglie dal campionato nazionale di taekwondo: un oro e un bronzo. La competizione si è svolta al Foro Italico a Roma. I giovani atleti hanno conquistato i premi sui tatami, portando a casa i risultati più importanti per la loro regione. La partecipazione ha coinvolto piccoli campioni, che hanno gareggiato con impegno e determinazione.
Dalla più grande isola delle Pelagie fino al gradino più alto del podio nazionale. Lampedusa torna da Roma con una medaglia d’oro, una di bronzo e un risultato che per dimensioni e significato sportivo entra tra quelli da ricordare.A firmarlo sono stati i giovanissimi atleti dell’Asd Hwarang. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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