Tavano sul podio europeo | bronzo a Tbilisi e un’altra medaglia che pesa

Durante gli Europei senior di judo in corso a Tbilisi, una judoka italiana ha ottenuto una medaglia di bronzo nella categoria +78 kg. Sul podio europeo, questa atleta si è posizionata al terzo posto, aggiungendo un risultato importante alla sua carriera. La competizione, che vede in gara i migliori judoka del continente, si svolge nella capitale della Georgia, con numerosi atleti che si sfidano per il podio.

Ancora una medaglia, ancora un risultato di spessore internazionale. Asya Tavano sale sul terzo gradino del podio agli Europei senior di judo in corso a Tbilisi, in Georgia, conquistando il bronzo nella categoria +78 kg. Un risultato che conferma la continuità dell’atleta friulana ai massimi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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