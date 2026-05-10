Paolo Pasqualini sbranato dai cani a Manziana le motivazioni della sentenza | Se correttamente custoditi non sarebbe morto

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha emesso la sentenza riguardante l’incidente avvenuto nel bosco di Manziana, in cui un uomo è stato attaccato e ucciso da tre cani di razza rottweiler. Nelle motivazioni, il giudice afferma che, se i cani fossero stati custoditi correttamente, l’esito sarebbe stato diverso. La sentenza condanna due persone, ritenute responsabili per la gestione dei cani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il giudice nelle motivazioni della sentenza, che condanna Pintus e Minelli, spiega che se i tre rottweiler che hanno sbranato Paolo Pasqualini nel bosco di Manziana fossero stati correttamente custoditi, non sarebbe morto.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Femminicidio Manuela Petrangeli, le motivazioni della sentenza di ergastolo: “Un gesto voluto e lucido”Sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado sul femminicidio di Manuela Petrangeli, emessa dalla I Corte d'Assise di Roma che...

Leggi anche: DDL 1572 sui cani pericolosi in Senato: nasce la pagina “I cani ignoranti” contro i pregiudizi. “Spingiamo le persone a informarsi prima di adottare”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web