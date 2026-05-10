Paolo Pasqualini sbranato dai cani a Manziana le motivazioni della sentenza | Se correttamente custoditi non sarebbe morto
Il tribunale ha emesso la sentenza riguardante l’incidente avvenuto nel bosco di Manziana, in cui un uomo è stato attaccato e ucciso da tre cani di razza rottweiler. Nelle motivazioni, il giudice afferma che, se i cani fossero stati custoditi correttamente, l’esito sarebbe stato diverso. La sentenza condanna due persone, ritenute responsabili per la gestione dei cani.
Il giudice nelle motivazioni della sentenza, che condanna Pintus e Minelli, spiega che se i tre rottweiler che hanno sbranato Paolo Pasqualini nel bosco di Manziana fossero stati correttamente custoditi, non sarebbe morto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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