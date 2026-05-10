Paolo Pasqualini sbranato dai cani a Manziana le motivazioni della sentenza | Se correttamente custoditi non sarebbe morto

Il tribunale ha emesso la sentenza riguardante l’incidente avvenuto nel bosco di Manziana, in cui un uomo è stato attaccato e ucciso da tre cani di razza rottweiler. Nelle motivazioni, il giudice afferma che, se i cani fossero stati custoditi correttamente, l’esito sarebbe stato diverso. La sentenza condanna due persone, ritenute responsabili per la gestione dei cani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui